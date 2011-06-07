Урядовців і нардепів чекають завтра зі звітом у 9-ти містах України

У середу, 8 червня, у 9-ти містах України відбудуться народні віче, на яких народ вимагатиме від представників влади відзвітувати про виконану роботу щодо виходу з економічної кризи і діях, спрямованих на поліпшення життя людей.

Про це УНІАН повідомили в оргкомітеті Всеукраїнської громадської акції «Вперед».

Зокрема, Координаційна рада акції «Вперед» нагадує, що минулого тижня керівникам Кабінету міністрів та головам фракцій народних депутатів, які входять у більшість у Верховній Раді, були розіслані телеграми із запрошенням приїхати в регіони і відзвітувати на народних віче про виконання державних програм поліпшення соціально-економічних показників у країні.

Рішення про це було прийнято під час Весняного маршу протесту, організованого19 травня активістами Всеукраїнської громадської акції «Вперед» під стінами парламенту. «Реалізуючи своє право згідно зі ст.5 Конституції України, вимагаємо присутності 8 червня 2011 урядових чиновників і депутатів Верховної Ради України на зустрічах, ініційованих та організованих громадянами України в регіонах», - йдеться у резолюції Народної колегії, прийнятої на площі перед ВР.

Як повідомила голова профспілки захисту підприємництва міста Чернівці Марія ФІЛІПЧУК, було прийнято рішення запросити на зустріч 12 народних депутатів України, що представляють у Верховній Раді Чернівецьку область, а також керівників парламентської більшості.

«Ми запропонували їм виступити перед людьми і розповісти, що робить влада для того, щоб вийти їх тієї економічної ями, в якій ми всі опинилися. Народ хоче знати, як народні депутати збираються приймати рішення для поліпшення життя людей. Незважаючи на те, що на завтрашню зустріч прийдуть сотні підприємців, активістів громадських організацій, бюджетників і пенсіонерів, відповідь ми отримали лише від одного депутата з Партії регіонів і одного - з опозиції. Тим не менше, люди сподіваються, що зустріч відбудеться», - сказала М.ФІЛІПЧУК.

Як йдеться в повідомленні, у народному віче в Кременчуці Полтавської області візьме участь голова Комітету з промислової і регуляторної політики і підприємництва, голова Народної колегії Всеукраїнської громадської акції «Вперед» Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За інформацією оргкомітету, народні віче 8 червня 2011 відбудуться в містах:

1. м. Чернігів, Красна площа, 16.00.

2. м. Вінниця, площа Театральна, 12.00.

3. м. Алчевськ Луганської області площа Радянська, 17.00.

4. м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 32 офіс 10, 12.00.

5. м. Чернівці, вул. Комарова, 13А, конференц-зал готелю «Черемош», о 17.00.

6. м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Кобилянського, 219, офіс 311, о 15.00.

7. м. Маріуполь Донецької області, вул. Леніна, біля Головпоштамту, о 12.00.

8. м. Львів, вул. Конотопська, 6, 4-й поверх, о 15.00.

9. м. Кременчук Полтавської області, міський Палац культури ім. Петровського, малий зал, бульвар Пушкіна 2, о 15.00.