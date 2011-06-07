Нардепи вже хочуть заборонити паління за кермом

Народні депутати від «Нашої України» пропонують Верховній Раді заборонити куріння водіями транспортних засобів та куріння в усіх транспортних засобах, в яких знаходяться особи віком до 16 років.

Про це в коментарі УНІАН повідомила автор законопроекту «Про внесення змін до Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення" та деяких законодавчих актів України» народний депутат Лілія ГРИГОРОВИЧ.

«Наша країна виглядає дуже не презентабельно на фоні багатьох інших європейських країн, в яких куріння вже давно дійшло до крайнього мінімуму. У нас, на превеликий жаль, це не так», - зауважила депутат.

Саме тому, за її словами, вона у співавторстві з іншими депутатами від «Нашої України» Володимиром КАРПУКОМ та Зіновієм ШКУТЯКОМ внесла на розгляд парламенту законопроект, спрямований на приведення норм національного законодавства у відповідність до європейських стандартів. Зокрема, йдеться про внесення змін до чинного законодавства щодо продажу, маркування, вживання та заборони куріння тютюнових виробів.

Крім заборони куріння водіями транспортних засобів та в усіх транспортних засобах, в яких знаходяться особи віком до 16 років, пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення цієї норми. Так, куріння в автобусах, маршрутних таксі, таксі, тролейбусах, трамваях або в автомобільних транспортних засобах, в яких знаходяться особи віком до 16 років, буде тягнути за собою попередження або накладення штрафу від п’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Л.ГРИГОРОВИЧ зазначила, що законопроектом пропонується також доповнити перелік інформації про інгредієнти тютюнових виробів та маркування тютюнових виробів інформацією про вміст монооксиду вуглецю.

Крім того, законопроектом пропонується визначити нове поняття «тютюн орального вжитку», встановивши повну заборону його продажу, реалізації. Відповідно до проекту, «тютюн орального вжитку - це всі продукти, призначені для орального вжитку, крім продуктів, які курять або жують, створені повністю або частково з тютюну у вигляді пилу, маленьких часток, або у їхній комбінації, особливо ті, що представлені у дозованих або пористих конвертах або у вигляді, який передбачається для продукту, готового до вжитку».