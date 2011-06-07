До Путіна Азаров прийшов з Бойком

У Москві відбувається зустріч прем`єр-міністрів України і Росії Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч почалася близько 16.00 (за московським часом) у готелі «Президент-отель».

Крім прем`єр-міністрів, у зустрічі беруть участь з українського боку міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО, посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО, з російського боку - перший заступник глави уряду РФ Ігор ШУВАЛОВ, міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН, посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ.

Заплановано, що зустріч відбуватиметься до 17.00, після чого в розширеному складі відбудеться засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.