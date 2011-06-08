Азарову нагадали: весь світ вже зрозумів, що з Росією краще не судитися

Уряд України не наважиться на позов до Росії у Стокгольмський арбітраж щодо газових контрактів 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили колишній представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ та голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО сьогодні на прес-конференції у Києві, коментуючи підсумки переговорів прем`єр-міністрів України та Росії Миколи АЗАРОВА та Володимира ПУТІНА, які відбулися 7 червня у Москві.

"Я думаю, що влада не відважиться. З росіянами краще не судитися, а домовлятися. Це давно зрозумів увесь світ. Є дві альтернативи: з Росією можна або домовлятися, або воювати. Україні друга альтернатива ніяк не підходить, тому перший варіант - домовлятися - це є майже єдиний варіант", - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, міжнародне право розглядає такі контракти як домовленість господарюючих суб`єктів. "Треба дуже детально собі усвідомити, що контракти виписані таким чином, що як би ми їх не трактували, все рівно з точки зору міжнародного права це контракти між господарюючими суб`єктами, де відмітаються всілякі там урядові чи політичні домовленості. Контракти з точки зору міжнародного права - абсолютно на стороні росіян", - вважає експерт.

Водночас В.ФЕСЕНКО не виключив можливості звернення до Стокгольмського арбітражу у разі зміни керівництва Кабінету міністрів України.

"Можна переводити цей конфлікт в іншу площину, підштовхувати росіян. Але АЗАРОВ на це не піде. Це залежить від того, хто буде новим прем`єр-міністром. Там можна буде трохи інакше оцінити ситуацію. Я думаю, що судовий розгляд - це крайній варіант. І скоріше ні, ніж так. Але я б не давав стовідсоткової гарантії", - зазначив він.

"Що стосується Стокгольмського арбітражу - тут є і ризики, і слабка позиція української сторони. Краще домовлятися", - переконаний В.ФЕСЕНКО.