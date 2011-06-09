Круглий стіл «Чому в Україні осідають мільйони мігрантів»

У вівторок, 14 червня, об 11:00 у Києві, в інформаційному агентстві «Наш Продукт», відбудеться круглий стіл на тему: «Чому в Україні осідають мільйони мігрантів, і що втрачають українці від їхньої присутності?».

Під час круглого столу будуть оприлюднені результати сенсаційного дослідження про кількість нелегальних мігрантів в Україні і багатомільярдних сумах від їх діяльності, що йдуть за кордон. А також про те, як мігранти впливають на ринок праці в Україні.

Подібне дослідження вперше проведене в Україні і було ініційоване групою народних депутатів.

Чи вистачить українцям робочих місць? Як Україні виконати норми Євросоюзу з міграційної політики і одночасно не стати буфером між неблагополучними країнами і Євросоюзом? Чи зможе ухвалення законопроекту про документи, що засвідчують особу, вирішити проблеми нелегальної міграції?

Ці та інші питання, пов'язані з міграційною обстановкою в Україні, обговорюватимуть учасники круглого столу: народні депутати, керівники МВС, Мінсоцполітики, МЗС, Мінюсту, Державної міграційної служби, Держприкордонслужби, Міносвіти, ГПСУ, ПФУ, Держкомстату, Держслужби зайнятості, вчені НАН України, представники ООН, Міжнародної організації з міграції, громадських організацій.

Адреса інформагентства «Наш Продукт»: м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1.

Схема проїзду.

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