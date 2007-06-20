Мороза у Верховній Раді обслуговують 14 автомобілів? (перелік)

Нещодавно спікер Верховної Ради Олександр Мороз сумно заламував руки, повідомляючи публіці про «підступність» депутатів від опозиції. Мовляв, і на роботу до парламенту не ходять, і заяви про складення повноважень понаписували, а депутатські зарплати отримують, заяви на безкоштовні путівки подали чи не одночасно із заявами про вихід з фракцій. Чого вже говорити про те, як рештою нардепських життєвих благ користуються?

Але попри напади «пролетарської ненависті», що цілком природно провокуються подібними заявами, деякий подив викликає «загальний» характер звинувачень від спікера. Конкретні цифри, прізвища і навіть первинне призначення коштів, що «незаконно витрачаються», всупереч пафосу звинувачень залишаються таємницею за сім`ю замками. Так само як і кошторис витрат Верховної Ради. «Найсвіжіший» документ подібного толку, який можливо відшукати на сайті парламенту, датований 2004 роком.

Співробітники сайту журналістських розслідувань ОРДвважають, що знайшли причину подібної скритності Мороза. І це – всього лише небажання розповідати населенню про те, яким насправді є рівень державного (читайте за рахунок платника податків) забезпечення чиновників вищої ланки. У тому числі і керівництва парламенту.

Приміром, забезпечення спікера проходить по класу "super all inclusive". Одних тільки машин...

Мерседес – 600 (броньований) Мерседес – 600 Мерседес – 500 Тойота Ленд Крузер Тойота Ленд Крузер Тойота Камрі 2.4 – сімейний Тойота Камрі 3.0 – сімейний Тойота Камрі 2.4 – автомобіль охорони Тойота Камрі 2.4 - охорона Тойота Камрі 2.4 - охорона Тойота Камрі 2.4 - охорона Опель Омега 2.2 - сімейний Опель Омега 2.2 – виїзний автомобіль Тойота Камрі 2.4 – автомобіль для особистих водіїв Перший заступник Олександра Мороза – Адам Мартинюк, судячи з даних сайту ОРД, має дещо менш об`ємисту «п`яту точку». Віце-спікерові для виїзду вистачає трьох авто:

Мерседес – 600 Тойота Камрі 2.4 Опель Омега 2.4 Скромно. Майже на рівні керівника апарату ВР пана Зайчука. Той катається також на трьох машинах одразу:

Мерседес Е Ауді – 8 – орендований Тойота Ленд Крузер За даними сайту, пробіг кожного такого автомобіля щодня складає 250 кілометрів!

Місячна витрата палива кожного автомобіля в середньому складає 1000 літрів. Витрата палива і кілометраж не обмежені. Виїзд в будь-яку область України не обмежений.

Чи варто дивуватися з того, що за останні 10 років вартість «роботи» парламенту виросла практично в 10 разів? Так за даними Сергія Саса тільки за час роботи п`ятого (нинішнього) скликання країна вбухала у Верховну Раду близько 750 мільйонів гривень.