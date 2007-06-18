Достроковий розпуск ВР обійдеться країні у 5 мільйонів

Близько 5 мільйонів гривень отримають як компенсації за невикористану відпустку більше 150 депутатів БЮТ і «Нашої України», які склали свої мандати.

Кожен з них має право на 45-денну відпустку, яка компенсується у розмірі двох зарплат з урахуванням надбавок і премій, повідомляє «Дєло».

Мінімально щомісячний дохід народного обранця складає 23-24 тисячі гривень. У цю суму, за словами заступника голови регламентного комітету парламенту Сергія Саса, входить оклад депутата у розмірі 6,1 тисяч гривень. З урахуванням премій і надбавок сума зростає до 13,5-14,5 тисяч гривень. Якщо народний обранець очолює підкомітет або комітет, його дохід може досягти і 17 тисяч. Це і є заробітна плата депутата.

Комуніст Володимир Оплачко додає до цієї суми 10 тисяч гривень, які щомісячно отримує кожен депутат «на здійснення депутатських повноважень». Парламентарії самі вирішують, куди витратити цю суму. Вони говорять, що часто вона йде на добродійність або партійні потреби.

До речі, саме ці гроші депутати-опозиціонери продовжують отримувати, попри свою відсутність у Верховній Раді, повідомляє видання. Вони відмовилися тільки від заробітної плати, яку їм і так урізали з 2 квітня цього року.

З початку своєї роботи парламент п`ятого скликання витратив близько 750 мільйонів гривень. Зокрема 51 мільйон гривень в місяць коштувала робота Ради минулого року і 68 мільйонів гривень в цьому, говорить Сергій Сас. Десять років тому утримання Верховної Ради обходилося державі всього в 57 мільйонів гривень на рік. Щорічно витрати підвищувалися на 30%. При цьому детальний кошторис парламенту на сьогодні залишається закритим документом. За весь час на сайті Ради був розміщений тільки один такий документ — за 2004 рік. У 2007-му навіть знайти його вже неможливо.

В той же час опитані депутати задоволені новими умовами роботи і своїм забезпеченням. З цього року кожний з них отримав робочий ноутбук і безлімітний пакет мобільного зв`язку.

Щоправда, один з помічників народного депутата розповів, що, як правило, народні обранці віддавали такі мобільні номери своїм консультантам. До речі, щомісячно на кожного депутата виділяється близько 10 тисяч гривень, які він може витратити на штат помічників.

Але так роблять не все. Наприклад, фракція КПУ направляє ці кошти на потреби партії.