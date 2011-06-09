Янукович доручив Пшонці розібратися, що коїться із свободою слова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував генеральному прокурору України Віктору ПШОНЦІ утворити із залученням представників відповідних державних органів робочу групу для вивчення ситуації щодо забезпечення свободи слова та інформаційної діяльності в Україні.

Про це йдеться в дорученні Президента України від 9 червня 2011 р. на звернення головного редактора інтернет-видання «Українська правда» Олени ПРИТУЛИ щодо випадків перешкоджання професійній діяльності журналістів. Текст доручення оприлюднено на сайті глави держави.

Президент вважає, що робоча група має надати правову оцінку по кожному з наведених у зверненні О.ПРИТУЛИ випадків.

В.ЯНУКОВИЧ доручив ужити за результатами роботи зазначеної робочої групи заходів реагування відповідно до законодавства та доповісти йому по цьому питанню особисто до 1 липня 2011 р.