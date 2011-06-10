Литвин: моє політичне майбутнє мене, на разі, цікавить дуже мало

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що його "мало цікавить" його політичне майбутнє.

Про це В.ЛИТВИН сказав в інтерв’ю УНІАН під час перебування у Житомирській області.

Відповідаючи на запитання, чи буде він балотуватися на наступних парламентських виборах і за якою системою – мажоритарною чи будь-якою іншою, В.ЛИТВИН сказав: «Я перед собою такого питання ще не ставив. Мене більше цікавить, щоб закон про вибори до Верховної Ради України був прийнятий як закон, справедливий для українського суспільства. А моє політичне майбутнє, щиро кажучи, мене, на разі, цікавить дуже мало».