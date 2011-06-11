Ющенко - владі: Вам ніхто не допоможе, і Росія в тому числі

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що сьогодні почалося розчарування у відносинах між Україною та Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під перебування на Сумщині.

«Я вважаю, що зачарування проходить – приходить розчарування», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, перші місяці роботи нової влади було здійснено дуже багато візитів до Москви. «Було зроблено так багато візитів до Москви, що вже було незручно рахувати, де хто спав. Здається, цей медовий місяць вже пройшов, і здоровий глузд бере верх», - сказав екс-Президент.

Він переконаний, що здоровий глузд – це те, коли влада виходить з національних інтересів держави. «Вам ніхто не допоможе, і Росія в тому числі. До вас ніхто не прийде з підносом і не скаже: «Ви знаєте, це пожертви, щоб вам краще було», скоріше навпаки – прийдуть з батогом, щоб стягнути чергову шкуру», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він назвав великою помилкою влади те, що вона відмовилася від справжньої панєвропейської інтеграції, проголосила позаблоковий статус держави. «З такою політикою Україна не є цікавою, не є цікавим партнером», - наголосив колишній Президент.