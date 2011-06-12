Тимошенко привітала українців з Днем Святої Трійці

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО привітала українців зі святом Святої Трійці.

Як зазначається у привітанні, розміщеному на її офіційному сайті, "День Святої Трійці - одне з найулюбленіших і найшановніших свят українського народу і відзначається з давніх-давен. Навіть в лихі часи атеїстичної боротьби люди святкували П`ятидесятницю. Це свято - ще одна згадка про велику жертву Сина Божого в ім`я любові до людей, бо свято Трійці припадає на п`ятдесятий день по Воскресінні Христовому".

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, цей день є днем утворення вселенської апостольської Церкви. На знак пам`яті про незбагненну подію: зішестя Святого Духа на апостолів, коли вони отримали благословення нести слово Христове.

Лідер партії «Батьківщина» побажала співвітчизникам добра та злагоди, людського щастя та Божого благословення.

"Нехай віра та любов допомагають вам долати всі труднощі. Нехай Господь береже Україну та кожного з нас!", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.