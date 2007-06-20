Партія регіонів вирішила йти на вибори

Партія регіонів готова розгорнути виборчу кампанію.

Таке рішення ухвалено в середу на президії політради партії, повідомляє "Сегодня".

Партія вирішила, що вона готова до участі в передвиборчій гонці на дострокових парламентських виборах 30 вересня.

"Наше рішення пов`язане з тим, що опозиція виконала свою обіцянку - 150 нардепів склали свої повноваження, залишилася справа за ЦВК - він повинен остаточно "обнулити" списки "Нашої України" і БЮТ, ухвалили рішення, що поповнити місця нардепів, що пішли, у Раді нікому, і після цього ми розгорнемо нашу виборчу кампанію", - заявив Михайло Чечетов.

У той же час нардеп підкреслив, що зараз рано говорити про блокування ПР із нинішніми партнерами по коаліції - СПУ і КПУ.

"Такі рішення повинні ухвалити з`їзди партій. Ми ж хочемо 27 червня скликати чергову політраду ПР і призначити дату проведення з`їзду і питання, що будуть винесені на цей з`їзд", - заявив Чечетов.

Утім, як повідомляє Українська правда, за словами іншого представника політради ПР, Бориса Петрова, на сьогоднішньому засіданні президії частина регіоналів підняла питання щодо можливості відкликати підпис Віктора Януковича під "угодою трьох" (домовленості президента, прем`єра і спікера про проведення виборів 30 вересня), якщо ЦВК відмовиться "обнулити" списки, що відповідно ліквідує правові підстави для проведення виборів.

"Янукович підкреслив, що Україна може вийти з політкризи через проведення виборів, однак повинна бути виконана обов`язкова умова для цього - дотримання законності цих виборів", - говорить нардеп.