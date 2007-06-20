Костенко називає заяви Мороза “провокацією”

Один із лідерів Блоку «Рух-Українська правиця», лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО наголошує, що “заява Олександра МОРОЗА про плани Президента поєднати в часі дострокові вибори з референдумом про нову редакцію Конституції є політичною провокацією».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку «Рух - українська Правиця», Ю.КОСТЕНКО нагадав, що 20 червня, під час поїздки в Коростень, “екс-спікер презентував поправки до Конституції, які скасовують низку президентських повноважень”. На думку О.МОРОЗА, зазначає Ю.КОСТЕНКО, 27 червня, в останній день сесії, Верховна Рада має прийняти відповідний законопроект за основу, направивши його на висновок у Конституційний суд, щоб убезпечити країну від «юридичного оформлення диктатури» Президента.

«Ніхто над новим проектом Конституції за наказом Президента не працює. «Страшилки» МОРОЗА не відповідають дійсності», - стверджує Ю.КОСТЕНКО. За його словами, «Віктор ЮЩЕНКО добре розуміє, що нову Конституцію не вдасться затвердити, якщо між українськими елітами не буде згоди щодо балансу владних повноважень»». Водночас, переконаний Ю.КОСТЕНКО, «Президент не погодиться на затвердження Основного Закону на референдумі, оскільки це тільки ускладнить політичну ситуацію - в Україні з’являться 2-3 його версії».

“Нинішня політична криза створена руками МОРОЗА”, - стверджує Ю.КОСТЕНКО. За його словами, “і ЄС, і ПАРЄ, й інші європейські інституції визнали, що українська криза виникла саме завдяки поправкам до Конституції 2004 року, авторами яких були голова АП екс-президента Леоніда КУЧМИ Віктор МЕДВЕДЧУК та Олександр МОРОЗ».

Ю.КОСТЕНКО також нагадує, що «зрада МОРОЗА в 2006 році унеможливила створення демократичної більшості в Верховній Раді». За словами Ю.КОСТЕНКА, О.МОРОЗ також сприяв «створенню конституційної більшості у Верховній Раді п’ятого скликання шляхом політичної корупції, хоч мав цьому завадити як голова парламенту».

На думку голови УНП, «тепер, злякавшись розпуску парламенту та втрати крісла його голови, бувалий номенклатурник від КПРС МОРОЗ намагається підкинути Україні чергову політичну проблему – вже другу редакцію Конституції, мабуть, у своєму виконанні». «Однак Україна ще не встигла розв’язати проблеми, пов’язаної з першою авторською роботою МОРОЗА, - констатує Ю.КОСТЕНКО. - В Україні немає політичної фігури, яка б дорівнювала екс-голові Верховної Ради за здібностями «кризотворення».