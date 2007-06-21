Янукович у Росії поговорить про метал

Сьогодні розпочинається дводенний візит прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України з посиланням на керівника Апарату прем’єр-міністра Сергія ЛЬОВОЧКІНА, у ході візиту глава українського уряду візьме участь у Другому засіданні Комітету з питань економічного співробітництва Міждержавної українсько-російської комісії, на якому будуть підбиті підсумки роботи усіх одинадцяти галузевих підкомісій.

За результатами роботи Комітету передбачається підписання угоди про врегулювання торгівлі окремими видами металургійної продукції та протокол на 2007 рік до міжурядової угоди про виробничу кооперацію.

Крім того, передбачається, що у ході візиту В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ.