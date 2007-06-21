Ющенко має одне конкретне прохання до ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з одноденним робочим візитом до Королівства Бельгія.

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що в Брюсселі глава Української держави на запрошення Президента Європейської народної партії Вільфреда МАРТЕНСА візьме участь у саміті ЄНП.

Також заплановані зустрічі В.ЮЩЕНКА з Генеральним секретарем Ради ЄС, Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав`єром СОЛАНОЮ та Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

Під час візиту Президента супроводжує заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.

«Наше завдання під час перебування в Брюсселі – просити підтримки Євросоюзу дати сигнали з боку представників ЄС на робочій групі зі вступу України до СОТ», – слова Олександра Чалого цитує радіо "Свобода". За словами заступника глави Секретаріату, під час саміту Віктор Ющенко має намір пояснити ситуацію щодо проведення в Україні дострокових виборів до Верховної Ради 30 вересня і, зокрема, запросити на них спостерігачів від європейських інституцій.

Крім того, Віктор Ющенко планує обговорити питання щодо підписання посиленої угоді між Україною та ЄС, спрощення візового режиму, реадмісії і визнання Голодомору.