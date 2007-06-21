Генпрокуратуру охоронятимуть люди Гелетея
МВС - без претензій
Управління державної охорони найближчим часом знову охоронятиме приміщення Генеральної прокуратури України.
Про це пише газета «Коммерсант Украинаы» від 21 червня, посилаючись на начальника Управління державної охорони Валерія ГЕЛЕТЕЯ. (УНІАН: охорону Генпрокуратури, відповідно до укладеної при екс-генпрокурорі Святославові ПИСКУНІ угоди, зараз здійснює служба "Титан" МВС України).
"У мене була розмова з генеральним прокурором, в ході якого була досягнута домовленість, що все буде як раніше. Ми вже підготували інструкцію, де чітко описані повноваження і обов`язки сторін, щоб згодом не було питань ні до нас, ні до співробітників Генпрокуратури", – сказав В.ГЕЛЕТЕЙ.
За його словами, очікується, що інструкція, що регламентує повноваження бійців УДО, буде підписана сторонами - УДО і ГПУ - вже на цьому тижні: "Швидше за все, інструкція буде узгоджена і підписана 21 червня, можливо, в п`ятницю".
В свою чергу заступник генерального прокурора України Олександр ШІНАЛЬСЬКИЙ, що займається переговорами про зміну охоронної структури, 20 червня підтвердив, що дане питання фактично вирішене.
"Те, що охорону Генпрокуратури здійснюватиме Управління держохорони, – це однозначно. Як тільки будуть підписані наші внутрішні необхідні режимні документи, УДО приступить до виконання своїх обов`язків. Може, це буде навіть у четвер, а можливо, в понеділок", - сказав О.ШІНАЛЬСЬКИЙ.
За його словами, в ГПУ вже підготовлена внутрішня інструкція, що регулює режим перебування на території Генпрокуратури співробітників ГПУ, відвідувачів та інших осіб, зокрема представників УДО.
Управління держохорони, у свою чергу, також підготувало інструкцію, що регулює повноваження і посадові обов`язки співробітників УДО, направлених на охорону Генпрокуратури.
За інформацією газети, цей документ вже підписаний В.ГЕЛЕТЕЄМ і перебуває на узгодженні в ГПУ. "Ніяких розбіжностей у нас немає. Як тільки ми узгоджуємо інструкцію, вона (держохорона) приступить до виконання своїх обов`язків", - заявив О.ШІНАЛЬСЬКИЙ.
"І згодом як зовнішню, так і внутрішню охорону Генпрокуратури здійснюватиме управління держохорони", - додав він.
Крім того, в Генпрокуратурі розповіли, що у МВС немає претензій до ГПУ у зв`язку з розірванням договору про охорону об`єкту.
За словами О.ШІНАЛЬСЬКОГО, він розмовляв з представником МВС, відповідальним за роботу "Титану". "Я йому окреслив ситуацію і попередив, що як тільки ми повернемося до колишнього порядку, наш договір буде розірваний", - повідомив заступник генпрокурора і додав, що в МВС до даного рішення "поставилися з розумінням".