Мороз заявляє, що у нього лише шість машин

За головою Верховної Ради 5-го скликання Олександром МОРОЗОМ закріплено 3 автомобілі - Мерседес 600 «Б», Мерседес 500, Тойота «Камрі», та три автомобілі Тойота «Камрі», які надані ВР в оренду ДАІ МВСУ, забезпечують його супроводження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Верховної Ради України, коментуючи публікацію на одному з Інтернет-ресурсів щодо забезпечення керівництва ВР автотранспортом.

Повідомляється, що згідно з довідкою, наданою заступником Управління справами Верховної Ради України В.МАСЛАКОВИМ, який за посадовими обов`язками відповідає за роботу автобази парламенту, транспортне обслуговування та закріплення службових автомобілів керівництва Верховної Ради України та Апарату здійснюється у відповідності до Положення про порядок закріплення та використання автомобілів Верховної Ради України, погодженого Комітетом з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України від 1.12.2006 та затвердженого Розпорядженням голови Верховної Ради України від 4 грудня 2006 року за № 1246.

Так, на виконання зазначеного Положення за головою Верховної Ради України закріплено: Мерседес 600 «Б» - 1 (фактично щоденний опосередкований пробіг становить 52 км, витрата пального - 20 л на день); Мерседес 500 - 1 (автомобіль резерву); Тойота «Камрі» - 1 (охорона) (фактично опосередковано 220 км, 25 л на день).

За першим заступником голови Верховної Ради України закріплено: Мерседес 600 - 1 (фактично опосередковано 150 км, 42 л на день ); Тойота «Камрі» - 1 (охорона) (фактично опосередковано 190 км, 37 л на день).

За заступником Верховної Ради України закріплено: Мерседес 600 - 1 (фактично опосередковано 250 км, 70 л на день); Тойота «Камрі» - 1 (фактично опосередковано 190 км, 28 л на день).

За керівником Апарату Верховної Ради України: Ауді А-8 - 1 (фактично опосередковано 80 км, 18 л на день).

За керуючим справами Апарату Верховної Ради України: Мерседес 600 - 1 (фактично опосередковано 90 км, 25 л на день).

Повідомляється, що відповідно до укладеного договору від 02.10.2004 р. в оренду ДАІ МВСУ надано три автомобілі Тойота «Камрі», які забезпечують супроводження автомобіля, закріпленого за головою Верховної Ради України.

Виїзд народних депутатів та керівного складу Апарату Верховної Ради України за межі Києва здійснюється лише за дозволом голови Верховної Ради України.

“Інших автомобілів, визначених у публікації як сімейні, виїзні для особистих водіїв, виїзний для особистого секретаря, зятя (у керуючого справами нема зятя), особистих помічників, не існує як таких”, - наголошується в повідомлені.

Зазначається також, що за період з 1999 по 2007 рік фінансово-господарська діяльність автобази Управління справами Верховної Ради України фактично комплексно перевірялася: за період 1999 – 2000 років - КРУ м. Києва; 2000 р. – Сектор ревізії та контролю Управління справами Верховної Ради України; 2000–2003 рік – Сектор ревізії та контролю Управління справами Верховної Ради України; 2005-2007 рік - Сектор ревізії та контролю Управління справами Верховної Ради України.