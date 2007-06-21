Мороз звинувачує Ющенка у плагіаті ідеї Тимошенко

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ вважає заклик Президента Віктора ЮЩЕНКА про скасування депутатської недоторканності “пропагандистською грою” за схемою «Сильний Президент».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це О.МОРОЗ сказав, коментуючи виступ Президента 20 червня з приводу позбавлення народних депутатів імунітету.

«Це пропагандистська гра за схемою «Сильний Президент». Він, звісно, «дбає» про рівність прав громадян, забувши, що це має стосуватись і самого його, і тисяч посадовців, зокрема суддів, які мають статус недоторканності”, - підкреслив голова ВР.

О.МОРОЗ також розцінює цей заклик В.ЮЩЕНКА як “погано прихований початок агітації за референдум для прийняття ревізованого тексту Конституції, її диктаторського варіанту”. “Доволі дешевий прийом, розрахований на обивателя, котрий виховується в ненависті до парламенту (та й до влади взагалі). Йому залишиться ще пояснити, що статусні речі для депутатів - це норма Конституції і, якщо він хоче справедливості і рівності (а хто цього не хоче?), то йому слід підтримати ідею референдуму і проголосувати за президентський проект, де в красивій обгортці «Ні імунітету!» ховатиметься безправність людини при безкарності неконтрольованої влади”, вважає О.МОРОЗ.

Водночас голова ВР висловив впевненість, що не Президент є ініціатором цієї ідеї. “Крім його попередника, в цьому сенсі багато разів висловлювалися нинішні опозиціонери, зокрема Ю.ТИМОШЕНКО. Теж для збільшення числа прихильників”, - зазначив О.МОРОЗ.

При цьому він нагадав, що 16 травня ц.р. на розширеному засіданні Консультативно-дорадчої ради при голові Верховної Ради близько 300 його учасників одержали проект змін до Конституції, одним із авторів якого є голова Верховної Ради, де статус недоторканності депутата зведений лише до виняткових обставин, пов’язаних з арештом.

Разом з тим, за словами О.МОРОЗА, “випадково трапилося так, що вранці, за десять годин до звернення та «ініціативи» Президента, в Коростені голова Верховної Ради роздав учасникам Консультативно-дорадчої ради та іншим учасникам засідання доопрацьований проект змін до Конституції зі згаданими нормами”.

“Іншим словами, хто хоче змін, робить їх без галасу. Хто маскує за ними справжні наміри, вдається до пропагандистських заяв», - додав О.МОРОЗ.