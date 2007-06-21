Мороз знає, що робити, щоб виборів не було

Якщо виборчі списки блоку «Наша Україна» і БЮТ не будуть обнулені, то указ Президента про проведення позачергових парламентських виборів 30 вересня втрачає свою силу, заявив журналістам голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, у такій ситуації і спільна заява Президента України Віктора ЮЩЕНКА, голови ВР і прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА (від 27 травня) «не має ніякого значення».

Як наголосив О.МОРОЗ, спільною заявою передбачено, що вибори відбудуться 30 вересня за умови створення для цього законних підстав.

За його словами, якщо списки не будуть обнулені і в парламенті буде «300 голосів», тоді «ця заява не має ніякого значення, і указ про вибори 30 вересня втрачає свою силу».

О.МОРОЗ зазначив, що позиція членів коаліції у цьому питанні збігається: вибори 30 вересня можуть відбутися, коли будуть законні підстави і Центральна виборча комісія прийме рішення про обнулення списків.