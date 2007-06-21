Кучма радить Ющенку менше слухати інших

Колишній Президент України Леонід КУЧМА сподівається, що дострокові вибори до Верховної Ради зможуть стабілізувати політичну ситуацію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час презентації своєї книги «Після Майдану».

«Сподіваюсь, що вибори до якоїсь стабільності приведуть», - сказав Л.КУЧМА.

Водночас, він зазначив, що ще за часів свого президентства домагався того, щоб у глави держави було законне право розпускати парламент.

Л.КУЧМА нагадав, що згідно з Конституцією 1996 року Президент мав право розпустити парламент тільки в тому випадку, якщо протягом 30 днів ВР не збиралася на свої пленарні засідання.

«Всі інші пункти були викреслені. Так познущалися над Президентом», - сказав Л.КУЧМА.

При цьому він наголосив, що якщо все ж таки вже досягнута політична домовленість про необхідність проведення дострокових виборів до ВР, то парламент мав би не збиратися на свої засідання протягом 30 днів.

«Це був би конституційний шлях, а не такий, який зараз», - сказав екс-президент.

При цьому він виключив можливість будь-якого силового варіанту розв’язання ситуації, що склалася.

Л.КУЧМА також зазначив, що нинішній Президент України Віктор ЮЩЕНКО мусить у будь-якому питанні приймати самостійні рішення. За його словами, хто б які поради не давав главі держави, він несе за все відповідальність особисто.

«Треба менше слухати інших і більше прислухатися до себе», - наголосив Л.КУЧМА.