Тимошенко лякає приватизацією Пенсійного фонду

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що команда президента Віктора ЯНУКОВИЧА має намір розпочати приватизацію Пенсійного фонду України.

Про це вона заявила сьогодні на брифінгу у Верховній Раді, повідомляє офіційний сайт лідера "Батьківщини".

"Більшість людей думає, що найгірше, що є в пенсійному законі – це збільшення пенсійного віку і зменшення пенсій. Але найбрутальніше приховано дуже глибоко – це запровадження в українській редакції приватних пенсійних фондів. Іншими словами: після цього закону почнеться приватизація Пенсійного фонду", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, команда чинного президента вже почала розподіляти фінанси між "своїми" людьми. "Люди, які будуть володіти грошима Пенсійного фонду на приватних основах, вже заздалегідь визначені ЯНУКОВИЧЕМ і його оточенням", - зазначила вона.

Політик не виключає, що обіцяна владою "ефективність" приватних пенсійних фондів стане черговим обманом людей. "Як колись трасти створювалися, і з людей збирали гроші, а потім керівники і власники трастів пропадали, так само вони сьогодні хочуть зробити приватні пенсійні фонди, і ті внески, які люди платять зі своєї заробітної плати, направляти не в державний Пенсійний фонд, а у приватні пенсійні фонди. А потім, коли прийде час людям отримувати пенсії, вони просто не знайдуть ані своїх пенсій, ані приватних пенсійних фондів, – вони не зможуть бути забезпеченими після того, як завершать свою роботу", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я можу ще раз підкреслити, що ЯНУКОВИЧ, люди, які біля нього працюють, сприймають кожну копійку, яка сьогодні збирається в державі, як свої власні гроші. І тепер черга дійшла безпосередньо до Пенсійного фонду", - резюмувала лідер партії "Батьківщина".