ЄС поставить оцінку Україні на початку вересня

Європейський Союз восени дасть першу оцінку виконання Україною плану дій з лібералізації візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на прес-конференції в Києві комісар Євросоюзу у внутрішніх справах Сесілія МАЛЬМСТРЬОМ.

«Ми повертаємося до Брюсселя, проаналізуємо цей план і дамо оцінку його виконання на початку вересня», - сказала С.МАЛЬМСТРЬОМ.

Вона відзначила, що представники української влади розповіли їй про законотворчу діяльність у зв`язку з реалізацією плану дій з лібералізації візового режиму і представили план подальшої роботи.

За словами єврокомісара, в ЄС хотіли б побачити реальні результати реформування системи судочинства, а також боротьби з корупцією і організованою злочинністю.

С.МАЛЬМСТРЬОМ назвала важливою законодавчу роботу, а вже потім - забезпечення виконання цих законів.

«Ми залишатимемося на зв`язку з українськими партнерами і дамо першу оцінку (плану дій з лібералізацій візового режиму – УНІАНУ) вже восени», - сказала С.МАЛЬМСТРЬОМ.