ЗМІ: закон про червоні прапори КС завтра оголосить неконституційним

Конституційний суд України в п`ятницю, 17 червня, о 9:00 оголосить своє рішення, прийняте у справі по зверненню народного депутата Юрія Костенка відносно використання червоного прапора для увічнення Перемоги.

За інформацією ZN.UA, КСУ оголосить неконституційним Закон України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (про порядок офіційного використання копій Прапора Перемоги) у зв`язку з тим що в Конституції України міститься винятковий перелік державних символів, в якому червоний прапор відсутній.

Для того, щоб зробити закон конституційним, необхідно внести зміни до Основного закону, розширивши перелік державних символів.

Як повідомлялося 24 травня народний депутат Юрій Костенко зареєстрував звернення в КСУ відносно закону про порядок офіційного використання копій прапора Перемоги.

У зверненні він стверджує, що "закон не лише суперечить багатьом статтям Конституції України але і провокує сепаратистські настрої громадян, спрямований на розчленовування України".

Закон "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (про порядок офіційного використання копій Прапора Перемоги) Верховна Рада прийняла 21 квітня.

4 травня президент Віктор Янукович заявив, що підпише закон про використання червоного прапора під час святкових заходів до дня перемоги, як тільки документ поступить йому на підпис.

6 травня глава Адміністрації президента Сергій Льовочкін заявив, що АП передала закон про використання червоного прапора на експертизу в Кабінет міністрів і Міністерство юстиції.

"Після того, як будуть отримані відповідні експертні висновки, закон буде поданий на підпис президентові України", - сказав С. Льовочкін.

Президент підписав закон 20 травня.