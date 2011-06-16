Тимошенко: після усунення Януковича пенсійну реформу буде скасовано

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що після відсторонення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та його оточення від влади несправедливу та грабіжницьку пенсійну реформу буде скасовано.

Про це повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"245 нелюдів у ВР щойно підтримали пенсійний геноцид у першому читанні. Після відсторонення їх влади цю "реформу" скасуємо", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці у Twitter, коментуючи прийняття парламентом за основу урядового законопроекту "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи".

"Докладу зусиль, щоб ЯНУКОВИЧ встиг пожити на таку пенсію, яку хоче призначити нашим батькам", - додала лідер партії "Батьківщина".

Сьогодні перед початком розгляду пенсійного питання у залі пленарних засідань Верховної Ради Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що так звана "реформа", яку прагне запровадити Президент В.ЯНУКОВИЧ, порушує норми Конституції України у частині прав і свобод людей.

"Ця так звана пенсійна реформа, а я буду називати його пенсійним законом, порушує ключову статтю Конституції України, двадцять другу, там, де написано, що ніхто не має права приймати закони, які звужують права і свободи людей, їх соціальну захищеність і ті надбання, які вони вже мають", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.