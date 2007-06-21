Балога помітив, що Морозу зраджують нерви
Глава СП коментує заяву Ющенка
Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА переконаний, що заклик глави держави до всіх відповідальних політичних сил відмовитися від необмеженої депутатської недоторканності “є кроком, спрямованим на зміцнення парламентаризму в Україні”.
Як повідомила УНІАН прес-служба глави держави, за словами В.БАЛОГИ, «Верховна Рада – це не панцир безкарності. Депутатський статус не може бути п’ятирічною ліцензією на вседозволеність: згадаймо, як нещодавно народні обранці від Партії регіонів били офіцерів Управління державної охорони в Генеральній прокуратурі”. “Президент проти того, щоб мандат парламентарія дозволяв будь-кому творити безчинства. Люди це розуміють і підтримують ініціативу Глави держави про скасування депутатського імунітету», - наголошує В.БАЛОГА.
Крім того, керівник Секретаріату Президента вкотре підкреслив, що всі закони, прийняті Верховною Радою після 2 червня, і надалі автоматично повертатимуться “відправникові”. “Немає жодних правових підстав брати до розгляду ці документи, адже парламенту п’ятого скликання як законодавчого органу вже не існує, це однозначно випливає з конституційних норм”, - заявив В.БАЛОГА. При цьому він звернув увагу на те, що з втратою повноважності автоматично скасовуються функції та прерогативи керівництва Ради. «Олександр МОРОЗ, підписуючи закони і постанови цього парламенту, по суті, привласнює владні повноваження. Сподіваюся, що відповідні правоохоронні органи дадуть цьому факту належну оцінку з усіма належними наслідками», - зазначив В.БАЛОГА.
Він також вважає, що тональність, стиль і лексика останніх висловлювань голови Верховної Ради п’ятого скликання, що втратила свою повноважність, свідчать про втрату Олександром МОРОЗОМ орієнтації в нинішніх об’єктивних реаліях і прямо вказують на слабкість його як політика. «Явне роздратування, яким пронизані словесні випади пана МОРОЗА, видають його тривогу та невпевненість у своїх політичних перспективах. Він намагається вести заочний діалог із Президентом, однак йому зраджують нерви, і тому озвучені коментарі, делікатно кажучи, не витримані», - зауважив керівник Секретаріату Президента України.