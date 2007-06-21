Кириленко хоче дискутувати про флот, газ і кордон з Росією

"Наша Україна" ініціює проведення у новому парламенті слухань щодо «нової якості українсько-російських відносин»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

В.КИРИЛЕНКО заявив, що такі парламентські слухання можуть відбутися після обрання нового складу Верховної Ради вже до кінця поточного року.

За його словами, основними темами обговорення на цих слуханнях мають стати газові відносини, питання базування Чорноморського флоту РФ на території України, питання демаркації українсько-російського державного кордону тощо.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що партія "Наша Україна" ніколи «не відмовлялася від такої дискусії».

На запитання щодо базування ЧФ РФ на території України, В.КИРИЛЕНКО відповів, що по мірі наближення 2017 року, коли, відповідно до Конституції України, завершується строк базування російського ЧФ на українській території, необхідно знайти «рецепти комфортного перебазування Чорноморського флоту Росії на нову базу».

В.КИРИЛЕНКО додав, що, за наявною інформацією, така нова база вже будується на території Росії.