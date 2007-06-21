КМДА пропонує збудувати стадіон до Євро-2012 на вул. Поліській

На виконання Указу Президента України про забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року фахівці Київської міської державної адміністрації спільно з представниками Федерації футболу України знайшли найбільш придатну для будівництва стадіону земельну ділянку – на вул. Поліській, 6.

Як повідомила УНІАН прес-служба КМДА з посиланням на заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО, зараз на цій ділянці площею 78,94 га розташована військова частина.

За його словами, «це дуже вигідна ділянка, адже поруч з нею знаходяться станції метрополітену «Бориспільска» та «Червоний хутір», будується Дарницький залізничний вокзал, проектуються станції метро «Промислова» та «Вулиця Горбунова». “Окрім цього, - додав В.ЖУРАВСЬКИЙ, - відстань від аеропорту «Бориспіль» до станції метро становить лише близько 20 км, а між станціями – від 1 до 5 км, тобто вболівальники матимуть змогу швидко та зручно діставатись стадіону».

В.ЖУРАВСЬКИЙ також повідомив, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням допомогти вирішити питання щодо передачі Міністерством оборони України цієї земельної ділянки Головному управлінню з фізичної культури та спорту КМДА, яке виступить замовником будівництва. Крім того, за його словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до прем’єр-міністра України Віктора Януковича з проханням підтримати ініціативу міста.