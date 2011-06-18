Ху Цзіньтао повечеряє з Януковичем

Голова Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао у суботу прибув до Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, літак з лідером Китаю приземлився у Сімферопольському аеропорту. Серед тих, хто зустрічав ХУ Цзіньтао, були голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО і виконуючий обов'язки постійного представника глави держави у Криму Віктор ПЛАКІДА.

ХУ Цзіньтао у суботу планує відвідати в Криму Воронцовський палац. Його споруджено в Алупці в 1828-1848 роках за проектом англійського архітектора Блора для генерал-губернатора Новоросійського краю графа Воронцова.

Він також зустрінеться на півострові з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, який, як очікується, дасть дружню вечерю на честь лідера Китаю і його дружини Лю.

Китайська делегація зупиниться в готелі «Ореанда» в Ялті. Вранці в неділю вилетить до Києва, де у понеділок, 20 червня розпочнеться офіційна частина візиту.

Раніше керівник прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ повідомляв, що глави двох держав проведуть у столиці України переговори як у вузькому колі, так і у складі офіційних делегацій. Також очікуються зустрічі ХУ Цзіньтао зі спікером Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ і прем'єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

Під час візиту очікується підписання ряду документів, зокрема спільної декларації про встановлення і розвиток відносин стратегічного партнерства України і КНР, міжурядових і міжвідомчих угод, повідомляв О.ДІКУСАРОВ.