Ющенко з Балогою поїхали на Рівненщину

10:17, 22 червня 2007
Політика
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Президент презентує соціальні ініціативи

Віктор Ющенко та голова Секретаріату Віктор Балога Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденною робочою поїздкою до Рівненської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, головна мета поїздки - презентація соціальних ініціатив Президента України.

Також глава держави планує взяти участь в урочистому відкритті єдиної в Україні віртуальної бібліотеки Національного університету «Острозька академія», ознайомитися з архітектурно-музейним комплексом Острозької академії та зустрітися з головами обласних державних адміністрацій, студентами і професорсько-викладацьким складом навчального закладу.

Під час поїздки Президента супроводжують глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, перший заступник глави Секретаріату Олександр ШЛАПАК, заступники глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР та Марина СТАВНІЙЧУК.

 

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