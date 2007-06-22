Ющенко з Балогою поїхали на Рівненщину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденною робочою поїздкою до Рівненської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, головна мета поїздки - презентація соціальних ініціатив Президента України.

Також глава держави планує взяти участь в урочистому відкритті єдиної в Україні віртуальної бібліотеки Національного університету «Острозька академія», ознайомитися з архітектурно-музейним комплексом Острозької академії та зустрітися з головами обласних державних адміністрацій, студентами і професорсько-викладацьким складом навчального закладу.

Під час поїздки Президента супроводжують глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, перший заступник глави Секретаріату Олександр ШЛАПАК, заступники глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР та Марина СТАВНІЙЧУК.