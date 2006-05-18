Побились депутати ”Нашої України” та БЮТ

В роботі сесії Тернопільської обласної ради оголошено 30-хвилинну перерву у зв’язку із сутичкою, яка виникла між 31-річним депутатом з Блоку Юлії Тимошенко Ігорем РОМАНКІВИМ та 52-річним представником блоку «Наша Україна» Володимиром ДОЛИННИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, під час суперечки І.РОМАНКІВ шторхнув В.ДОЛИННОГО у плече, а потім скинув його із кафедри, на яку той вийшов. Перерву ініціював голова Тернопільської облдержадміністрації, депутат облради Іван СТОЙКО.

Він запропонував керівниками усіх політичних сил, представлених в облраді зібратися у нього в кабінеті і провести переговори. «Я закликаю до примирення і виваженості, аби ми вийшли з цієї ситуацією не побитими, а друзями», - сказав І.СТОЙКО.

Сутичка виникла після того, як депутати з блоку «Наша Україна» зібралися неподалік трибуни, а голова обласного осередку УНП Ярослав ДЖОДЖИК заявив, що сесію не варто продовжувати, оскільки вона буде нелегітимною, тому що секретаріат та лічильна комісія обрані лише з представників однієї політичної сили.