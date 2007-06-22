Мороз може довести, що Ющенко водить машину п`яний?

«Політичні заяви Віктора Ющенка завжди представляли науковий інтерес для психоаналітиків. Вчорашнє звернення до нації виявилося черговим забавним проявом теорії Фрейда в діях Віктора Андрійовича», - стверджується у заяві Соцпартії, розміщеній на сайті СПУ.

Соціалісти висловлюю обурення вчорашнім зверненням Президента, у якому, на думку СПУ, Віктор Ющенко поцупив у Олександра Мороза ідею скасування недоторканності. Та ще й перекрутив її, пропонуючи застосувати тільки відносно депутатів ВР, а не всіх високопосадовців, як пропонував Мороз.

“Вчора на зустрічі з головами обласних рад і мерами міст Голова Верховної Ради Олександр Мороз оприлюднив проект змін до Конституції, де крім іншого мова йде про відміну імунітету від кримінального переслідування для всіх вищих посадовців України. Це - практичний документ, який дозволяє на ділі покінчити з недоторканістю і для депутатів Верховної Ради, і для Президента, і для суддівського корпусу. Дійсно непорядок, коли, як ми бачимо, Президент, прикриваючися недоторканістю, порушує Конституцію і закони України, провокує громадянську війну, віддає незаконні накази військовим формуванням, є «дахом» для мукачевського угрупування, і, врешті-решт, водить машину в стані алкогольного сп`яніння – є безліч фото - і відео матеріалів на цю тему”.

“Звичайно, Ющенко підтримує Олександра Олександровича і теж хоче відмінити недоторканість, заявляють соціалісти. - Але тільки для депутатів. А для Президента недоторканість Ющенко мріє зберегти. Зрозуміло, що перспектива відповідати за скоєне Віктора Андрійовича не приваблює”.

"Найзабавніше в останніх виступах Віктора Андрійовича є те, що він, користуючись забудькуватістю багатьох виборців, просто повторює багато гасел, які йому допомогли в 2004 році, і які він же свого часу не спромігся реалізувати. Розчулює гасло «Настав час змін». Таке саме гасло Ющенко використовував на президентських виборах, і де ж зміни? На Банковій все той же кучмізм, але тепер мукачевського розливу”, - підсумовують у заяві.