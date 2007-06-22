Фрадков з Януковичем засукали рукава

У Москві в Будинку уряду почалося друге засідання Комітету з питань економічного співробітництва Міждержавної українсько-російської комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, у вступному слові прем`єр-міністр Росії Михайло ФРАДКОВ відзначив, що на засіданні будуть розглянуті актуальні питання двосторонньої співпраці в багатьох галузях економіки, зокрема, в паливно-енергетичному комплексі, атомній енергетиці, авіаційній і космічній промисловості, в транспортній сфері і авіапромисловому комплексі.

За словами М.ФРАДКОВА, з часу проведення першого засідання були визначені нові напрями співпраці і почато реалізацію нових спільних проектів, підготовлена програма взаємодії до 2010 року, яку сьогодні планується підписати.

У свою чергу прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив задоволення роботою міжурядової комісії.

«Звичайно, у нас є ще маса питань, до яких, як мовиться, ми ще не добралися», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, це питання авіабудування, робота науково-технічних комплексів двох країн - виробництво наукоємної продукції, космічна промисловість. В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що робота в цих напрямах «ще попереду». При цьому він додав, що одним з найсерйозніших питань, яке необхідно буде розглянути найближчим часом, є співпраця у сфері ВПК.

Питанням, що також хвилює, за словами В.ЯНУКОВИЧА, є робота на третіх ринках. «Це питання нас хвилює, тому що обсяг зовнішньої торгівлі на Україні 91% ВПК. Він сьогодні має тенденцію до зниження. Ми проаналізували ситуацію. Вважаємо, що це питання дуже актуальне, і його необхідно найближчим часом розглянути і визначитися», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ прибув до Москви з дводенним візитом для проведення спільно з російським колегою М.ФРАДКОВИМ другого засідання комітету з питань економічного співробітництва міждержавної українсько-російської комісії.