Президенту ПАРЄ шкода, що зустріч з Тимошенко не відбудеться

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлут ЧАВУШОГЛУ висловив жаль, що не зможе зустрітися з лідером української опозиції Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.

«Я був поінформований, що вона планує приїхати, вона просила про зустріч зі мною, і я із задоволенням погодився», - сказав М.ЧАВУШОГЛУ.

Водночас він відзначив, що пізніше дізнався про те, що Ю.ТИМОШЕНКО було відмовлено у виїзді з України.

«Це юридичне рішення», - сказав він.

«Я жалкую, що вона не зможе приїхати», - додав Президент ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Генеральна прокуратура України заборонила екс-прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО здійснити робочі поїздки до Чернігівської і Миколаївської областей, а також до Страсбургу і Брюсселю.

У Страсбурзі Ю.ТИМОШЕНКО планувала зустріч з Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи, а в Брюсселі – з Президентом Європарламенту , а також взяти участь у саміті Європейської народної партії.