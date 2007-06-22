Мороз візьме Мельниченка у список СПУ

Голова Верховної Ради України, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ не виключає, що майор Микола МЕЛЬНИЧЕНКО буде включений до виборчого списку СПУ у разі проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні журналістам.

При цьому О.МОРОЗ зазначив, що поки що це питання не обговорювалося. «Ми це питання не розглядали, але все можливо», - сказав О.МОРОЗ.

Коментуючи причини активної діяльності М.МЕЛЬНИЧЕНКА останнім часом, О.МОРОЗ зазначив, що він (М.МЕЛЬНИЧЕНКО – УНІАН) приїхав до України і домагається здійснення тих процедур, які передбачають слідчі дії (у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе – УНІАН)). Він зазначив, що те, що ці дії блокувалися останнім часом, не вина М.МЕЛЬНИЧЕНКА. «Те, що вони почали здійснюватися, а потім почався спротив з боку Секретаріату Президента, то це питання до Секретаріату Президента, а не до М.МЕЛЬНИЧЕНКА», - додав О.МОРОЗ.