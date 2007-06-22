Мельниченко заліз під диван у кабінеті Балоги

Представники Генеральної прокуратури провели слідчий експеримент у кабінеті глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ у рамках розслідування справи Гонгадзе.

Як повідомляє “5 канал”, у кабінеті, який раніше займав екс-Президент Леонід КУЧМА, відтворили попередній інтер`єр. Меблі переставили так, як за часів другого Президента України.

Результати розслідування у Секретаріаті Президента поки що не повідомляють, мотивуючи це таємницею слідства, відзначає “5 канал”.

Під час експерименту, що відбувся у четвер, окрім слідчих, у приміщенні Секретаріату Президента був присутній екс-майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за словами прес-секретаря В.БАЛОГИ Юлії ЄРШОВОЇ, 19 червня на ім’я Президента України Віктора ЮЩЕНКА за підписом генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА надійшло прохання забезпечити проведення слідчого експерименту у кабінеті В.БАЛОГИ. У листі О.МЕДВЕДЬКО просив здійснити слідчі дії 20 червня або у найближчий до цієї дати день.

Як відзначила Ю.ЄРШОВА, виходячи з того, що на 20 червня глава Секретаріату Президента мав щільний графік, було запропоновано перенести слідчий експеримент на неробочий час, тобто на суботу, 23 червня. Втім, ця дата не задовольняла М.МЕЛЬНИЧЕНКА. Як пояснив екс-майор, у суботу, 23 червня, він буде присутнім на святкуванні 15-річчя випуску КВІРТУ ППО.

Секретаріат Президента запропонував Генпрокуратурі провести слідчий експеримент увечері у четвер, п’ятницю або упродовж суботи цього тижня.