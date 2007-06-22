Ющенко знявся в рекламі

У Секретаріаті Президента підкреслюють, що соціальна реклама – дієвий механізм налагодження комунікацій між главою держави і громадянами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

«Секретаріатом Президента України підготовлено інформаційний ролик, в якому глава держави дав оцінку останнім подіям у країні», – так заступник глави Секретаріату Віктор БОНДАР прокоментував появу сюжету, який з 21 червня 2007 року демонструється в ефірі кількох загальнонаціональних телеканалів. За його словами, ролик виготовлено на правах соціальної реклами і він відповідає всім вимогам законодавства щодо подібної інформаційної продукції. В.БОНДАР повідомив, що Секретаріат Президента отримав відповідне роз’яснення від Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення, де було проведено відповідну експертизу.

Державне управління справами надіслало листа на адресу кількох телеканалів, які погодилися безкоштовно розмістити ролик у своєму ефірі.

В.БОНДАР зауважив, що практика інформування громадян про важливі суспільно-політичні ініціативи влади шляхом розміщення інформаційних роликів є поширеною у світі. «Це дієвий механізм налагодження комунікацій між керівництвом держави та громадянами, який дозволяє людям краще розуміти державну політику, а владі – прагнення народу», – наголосив В.БОНДАР