Регіонали радять Ющенку почати з себе

Коментуючи в ефірі радіо «Ера» слова Президента України щодо скасування депутатської недоторканості, керівник юридичного департаменту Центрального апарату Партії регіонів, народний депутат Юрій Мірошниченко звернувся напряму до Віктора Ющенка:

«Шановний пане Президенте! Чому б Вам самому не стати взірцем для народних депутатів і спершу не відмовитися від власної, президентської недоторканності? Якщо Ви й справді так дбаєте про рівність усіх громадян перед Законом, є прекрасний спосіб це продемонструвати на власному прикладі – внесіть законопроект про скасування недоторканності Президента, а тоді пропонуйте робити це всенародно обраним депутатам. Інакше всі ці заклики так і залишаться політичним шулерством на зразок: собі та друзям – все, а опонентам – Закон».

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