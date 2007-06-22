Регіонали радять Ющенку почати з себе
14:56, 22 червня 2007Політика
1474
Самі підуть у другу чергу
|Юрій Мірошниченко
«Шановний пане Президенте! Чому б Вам самому не стати взірцем для народних депутатів і спершу не відмовитися від власної, президентської недоторканності? Якщо Ви й справді так дбаєте про рівність усіх громадян перед Законом, є прекрасний спосіб це продемонструвати на власному прикладі – внесіть законопроект про скасування недоторканності Президента, а тоді пропонуйте робити це всенародно обраним депутатам. Інакше всі ці заклики так і залишаться політичним шулерством на зразок: собі та друзям – все, а опонентам – Закон».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter