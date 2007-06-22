Кириленко запропонував Морозу відкликати свій підпис під ”угодою трьох”

Якщо голова Верховної Ради Олександр Мороз має якісь "претензії", він повинен відкликати свій підпис під спільною заявою Президента України Віктора Ющенка, прем"єр-міністра Віктора Януковича та спікера ВР. Про це сьогодні під час прес-конференції у Чернівцях повідомив лідер "Нашої України" В"ячеслав Кириленко. "Заявляти можна усе, що завгодно. Якщо є претензії, треба відкликати свій підпис (під спільною заявою), а не продовжувати в прямому ефірі агітувати за СПУ", - сказав В.Кириленко. Агітацією в прямому ефірі він назвав засідання народних депутатів на чолі з О.Морозом. На думку лідера "Нашої України", це є безкоштовне пропагування за рахунок коштів державного бюджету. "Я думаю, що ці заяви суті питання не змінять", - підкреслив він.

Він нагадав, що 27 травня Президент, прем"єр та спікер підписали спільну заяву, у якій визначили дату проведення позачергових парламентських виборів. В.Кириленко відзначив, що ніхто на сьогодні свого підпису із заяви не відкликав, а Партія Регіонів почала підготовку до виборчої кампанії, що є додатковим свідченням того, що зазначений документ виконується. "Тому немає сумнівів, що 30 вересня позачергові вибори відбудуться", - сказав В.Кириленко.

Нагадаємо, вчора О.Мороз заявив, що до осені в парламенті буде 300 голосів. Тому після цього Спільна заява Президента, прем`єр-міністра і голови ВР "не матиме ніякого значення", а Указ Президент про проведення дострокових парламентських виборів 30 вересня ц.р. втратить свою силу.

РБК