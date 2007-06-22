Ющенко: ми ходимо по грошах

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за радикальні зміни в економіці країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на презентації своїх соціальних ініціатив у Національному університеті «Острозька академія» в Рівненській області.

Як пообіцяв Президент, він забезпечить те, щоб і нинішній, і майбутній уряд сумлінно використовували усі можливості і ресурси для того, щоб у 2008 році побачити національний бюджет з новими підходами до соціальної та гуманітарної політики.

Він наголосив, що для цього потрібно ще багато зробити. „Це не просто кошти, які лежать і готові до використання, це кошти, які потрібно навчитися заробляти”, - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що поки близько 50% національної економіки працює “у тіні”. “Чому це так відбувається? Тому що ми багато ще не зробили для того, щоб створити клімат ефективного бізнесу, починаючи від теми мораторію на землю...”, - підкреслив він.

За словами В.ЮЩЕНКА, кошти на соціальні виплати знайти можна: “Ми ходимо по грошах”. „Але для того, щоб їх підняти, ми повинні з 2008 року радикально, серйозно змінити основи національної економічної політики, починаючи від політики регулювання”, - зазначив він.

Президент повідомив, що восени на розгляд та ухвалення парламенту буде представлена національна програма стратегії економічного розвитку країни, яка матиме 11 пріоритетів.

На його думку, програма дасть відповідь на те, як гармонізувати політичні відносини навколо перспектив економічного розвитку. „Через перегляд фіскальної, земельної (політики), через перегляд політики приватизації, через перегляд радикальної політики регуляторної ми повинні знайти широкий ключ до серйозної детінізації національної економіки”, - наголосив В.ЮЩЕНКО і додав: “На цій основі забезпечити прихід декількох десятків пунктів податків до місцевих і центральних бюджетів, і на цій основі забезпечити фінансування тих ініціатив, про які ми сьогодні говоримо. Я пропоную конкретні дії, я пропоную конкретні зміни”.

При цьому Президент висловив переконання, що його команді вдасться досягти змін на краще.