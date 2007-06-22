Український Гаррі Поттер випередить російського на два місяці
16:21, 22 червня 2007Політика
1231
7-ий том поттеріани очолив список бестселерів
|Іван МАЛКОВИЧ
Як повідомлялося, 21 червня видавництво Bloomsbury випустило сьомий том “Гаррі Поттера” англійською – „Harry Potter and the Deathly Hollows”. За повідомленням сайту Інтернет-магазину Аmazon, остання частина серії відразу ж очолила список бестселерів. На цю книжку надійшло найбільше попередніх замовлень.
Як повідомили УНІАН в магазині “Літера”, в українських книжкових крамницях англомовний “Гаррі Поттер” має з’явитися до кінця червня.
Російський переклад сьомої частини („Гарри Поттер и святые мощи”), за даними сайту видавництва “Росмен”, вийде в продаж на початку грудня.
Надія Щербань
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter