Мороз просить у Ющенка сприяння

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ сподівається на сприяння Президента України Віктора ЮЩЕНКА при ухваленні змін до Конституції України.

Як повідомляє прес-служба ВР, О.МОРОЗ направив листа Президенту у відповідь на офіційне звернення глави держави до політичних парламентських сил із закликом «взяти зобов´язання скасувати необмежену депутатську недоторканність».

«Підтримую потребу врегулювання питання щодо депутатської недоторканності. Сподіваюсь на Ваше сприяння схваленню змін до Конституції, внесених на розгляд парламенту в установленому порядку (реєстраційний №0900). У цьому проекті передбачена норма, з приводу якої Ви висловлюєте свою турботу», - йдеться у листі О.МОРОЗА.