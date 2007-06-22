Засідання ЦВК залишили представники опозиції

Засідання Центральної виборчої комісії припинено через відсутність кворуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ після того, як засідання залишили заступник голови комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Анатолій ПИСАРЕНКО, Ігор ЖИДЕНКО і Юлія ШВЕЦЬ на знак протесту проти незаконного розгляду в колегіальному режимі питання про закріплення членів ЦВК за регіонами України.

Засідання проходило за участю 13 членів ЦВК, заступник голови комісії Андрій МАГЕРА і член ЦВК Валерій ШЕЛУДЬКО відсутні з поважної причини.

Після того, як четверо членів ЦВК залишили засідання, кворуму для ухвалення рішення не стало.

«Я особисто не відчуваю жодної своєї вини і моральної відповідальності за те, що сталося. Мені шкода, що це відбувається, сподіваюся, що ми знайдемо згоду», - сказав голова ЦВК В.ШАПОВАЛ.