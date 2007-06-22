Засідання ЦВК залишили представники опозиції
17:01, 22 червня 2007Політика
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Кворум відсутній
Засідання Центральної виборчої комісії припинено через відсутність кворуму.
|Володимир ШАПОВАЛ
Засідання проходило за участю 13 членів ЦВК, заступник голови комісії Андрій МАГЕРА і член ЦВК Валерій ШЕЛУДЬКО відсутні з поважної причини.
Після того, як четверо членів ЦВК залишили засідання, кворуму для ухвалення рішення не стало.
«Я особисто не відчуваю жодної своєї вини і моральної відповідальності за те, що сталося. Мені шкода, що це відбувається, сподіваюся, що ми знайдемо згоду», - сказав голова ЦВК В.ШАПОВАЛ.
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