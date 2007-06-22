Регіоналам ролик з Ющенком не сподобався

Керівник юридичного департаменту Центрального апарату Партії регіонів, народний депутат V скликання Юрій МІРОШНИЧЕНКО розцінює рекламний ролик за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА як передвиборчу рекламу “Нашої України”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, зокрема, за словами Ю.МІРОШНИЧЕНКА, “зважаючи на використовувані гасла та заклики, є всі підстави вважати його не офіційним телезверненням Президента до народу України, а звичайною передвиборчою рекламою політичної сили, почесним головою якої є В.ЮЩЕНКО».

Крім того, Ю.МІРОШНИЧЕНКО вважає, що рекламний ролик за участю Президента порушує норми законодавства про рекламу, про телебачення та радіомовлення, авторське право та суміжні права, а також норми етики та моралі.

Зокрема, за словами депутата-“регіонала”, «у зазначеному ролику присутні фрагменти із зображенням державного прапору та гербу, що заборонено відповідно до п. 6 ч. 1 статті 8 Закону України «Про рекламу».

Також, згідно з п. 8 ч. 1 ст. 8 вказаного закону, забороняється вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім`я без згоди цієї особи. У ролику ж, окрім Президента, використані кадри із зображенням прем’єр-міністра, голови Верховної Ради, багатьох народних депутатів, що також є порушенням норм Закону України «Про авторське право та суміжні права», заявляє Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

За його словами, “наразі моїми колегами-народними депутатами готується депутатське звернення з метою з’ясувати, чи було дотримано чинне українське законодавство, зокрема, й у частині отримання спеціальних дозволів з боку осіб, які фігурують у зазначеному ролику».

На думку Ю.МІРОШНИЧЕНКА, вказана політична реклама суперечить не тільки законодавству, “а ще й нормам етики та моралі”.

«Насправді ми зіткнулися з проявом політичного шулерства, коли під виглядом офіційного звернення Президента всієї країни відбувається банальна спроба підвищити рейтинг однієї політичної сили, що її очолює В.ЮЩЕНКО. Це суперечить і діловій етиці, і загальнолюдській моралі”, - заявив депутат.

У цьому контексті Ю.МІРОШНИЧЕНКО нагадав заяви лідера «Нашої України» В’ячеслава КИРИЛЕНКА, який закликав усі політичні сили уникати використання брудних технологій під час передвиборної кампанії. “Можливо, В.КИРИЛЕНКО таким чином попереджає нас, що використання бруду - це прерогатива винятково «Нашої України»?”, - зазначив “регіонал”.

Очевидно, на думку Ю.МІРОШНИЧЕНКО, “Президента просто «підставили» у цій історії з рекламним роликом… Сподіваюся, він зробить висновки з такої неоднозначної ситуації та не піддаватиметься в подальшому на подібні провокації з боку свого оточення».

Як повідомляв УНІАН, у Секретаріаті Президента вважають, що соціальна реклама є дієвим механізмом налагодження комунікацій між главою держави і громадянами. З цією метою було підготовлено інформаційний ролик, в якому глава держави дав оцінку останнім подіям у країні. Сюжет з 21 червня 2007 року демонструється в ефірі кількох загальнонаціональних телеканалів.