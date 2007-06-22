Члени ЦВК переводять стрілки один на одного

Члени Центральної виборчої комісії звинувачують один одного в політизуванні діяльності комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, член ЦВК Анатолій ПИСАРЕНКО, призначений до складу комісії від опозиції, заявляє про постійний тиск на голову ЦВК Володимира ШАПОВАЛА з боку членів Центрвиборчкому, призначених за квотою коаліції.

«Тиск чиниться дуже сильний – вісьмома голосами. Весь час чиниться тиск на голову ЦВК, доходить до образ», - сказав А.ПИСАРЕНКО.

На його думку, ситуація провокується навмисне для здійснення розколу комісії і політизування її діяльності.

На думку А.ПИСАРЕНКА, саме члени ЦВК від коаліції спровокували те, що чотири члени комісії (заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, А.ПИСАРЕНКО, Ігор ЖИДЕНКО і Юлія ШВЕЦЬ) залишили сьогоднішнє засідання комісії.

А.ПИСАРЕНКО пояснив поведінку своїх колег від коаліції тим, що їхні політичні сили (КПУ і СПУ) виступають проти проведення дострокових парламентських виборів.

Раніше член Центрвиборчкому Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, призначений від коаліції, звинуватив своїх колег, які пішли із засідання комісії, в блокуванні роботи ЦВК і порушенні ними присяги.

Він зазначив, що члени ЦВК не мають права залишати засідання. «Під час засідання вони можуть висловлювати свою думку з даного питання і висловлювати свою позицію при голосуванні «за», «проти» або утримуючись при голосуванні», - пояснив член ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 червня, ЦВК перервала своє засідання через відсутність кворуму при розгляді питання про закріплення членів комісії за регіонами України. Під час розгляду цього питання заступник голови ЦВК Ж.УСЕНКО-ЧОРНА, А.ПИСАРЕНКО, І.ЖИДЕНКО і Ю.ШВЕЦЬ на знак протесту залишили засідання.