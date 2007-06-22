Костенко не хоче ділити шкуру

Один із лідерів блоку «Рух - Українська правиця», лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО застерігає від передчасного розподілу посад, «оскільки багато в чому поразка ”помаранчевих” після 2005 року обумовлена боротьбою за крісла».

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку “Рух – Українська правиця”, він заявив в інтерв’ю «Газеті по-українськи», коментуючи активно порушувану представниками "Народної самооборони" теми домовленостей щодо розподілу посад у межах мегаблоку, що «між мегаблоком і БЮТ ще немає домовленості» про право на висунення прем’єра політичною силою – переможцем виборів при формуванні парламентської коаліції.

Водночас, за словами Ю.КОСТЕНКО, «це нібито вже зафіксовано у попередній угоді між ”Нашою Україною” і БЮТ».

Лідер УНП вважає за необхідне підтвердити такі домовленості у межах мегаблоку, оскільки «це дозволило би потім швидше сформувати уряд і вийти на роботу ймовірної більшості». Водночас він вважає «руйнівним шляхом називати прізвища» кандидатів на керівні посади у майбутньому уряді і в угодах з БЮТ, і в домовленостях у межах самого мегаблоку.

"Я не є прихильником поділу шкури невбитого ведмедя", - заявив Ю.КОСТЕНКО.