ЦВК відкрила і... закрила засідання

Центральна виборча комісія близько 20 хвилин тому відновила своє засідання, але за 10 хвилин була вимушена його припинити через відсутність кворуму.

Як стало відомо УНІАН, засідання ЦВК у котрий раз залишили заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Анатолій ПИСАРЕНКО, Ігор ЖИДЕНКО і Юлія ШВЕЦЬ під час розгляду питання про закріплення членів ЦВК за регіонами України.