ЦВК відкрила і... закрила засідання
19:53, 22 червня 2007Політика
1275
Четверо членів Комісії залишили приміщення
Центральна виборча комісія близько 20 хвилин тому відновила своє засідання, але за 10 хвилин була вимушена його припинити через відсутність кворуму.
Як стало відомо УНІАН, засідання ЦВК у котрий раз залишили заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Анатолій ПИСАРЕНКО, Ігор ЖИДЕНКО і Юлія ШВЕЦЬ під час розгляду питання про закріплення членів ЦВК за регіонами України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter