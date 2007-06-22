ЦВК не змогла закріпити регіони за членами Комісії

ЦВК сьогодні не змогла прийняти рішення про закріплення регіонів за членами Комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, «сьогодні ЦВК неодноразово відновлювала роботу в режимі засідання. При голосуванні за зміни, в проект розпорядження, підготовлений вісьмома членами Комісії (від парламентської коаліції – УНІАН), було внесено 4 зміни. Під час голосування за п`яту зміну, четверо членів ЦВК (від опозиції – УНІАН) знову залишили засідання».

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ повідомив, що розгляд питання про розподіл регіонів за членами Комісії перенесено на понеділок, 25 червня.

В той же час він уточнив, що проект розпорядження з внесеними чотирма змінами сьогодні був прийнятий за основу.

Як раніше повідомляв УНІАН, члени ЦВК від коаліції і від опозиції сьогодні виступили з взаємними звинуваченнями в політизації діяльності Комісії і блокуванні її роботи.

Засідання ЦВК сьогодні неодноразово переривалося через відсутність кворуму – на знак протесту зал засідання залишали заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Анатолій ПИСАРЕНКО, Ігор ЖИДЕНКО і Юлія ШВЕЦЬ.