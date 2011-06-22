У Чернігові відремонтують пам'ятник Леніну

У Чернігові розпочалися підготовчі роботи до ремонту пам`ятника Леніну на проспекті Миру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник начальника Управління ЖКГ міської ради Олександр БУЛАХ.

За його словами, наразі навколо пам`ятника встановлено огородження і планується відремонтувати власне постамент пам`ятника та мощення навколо нього.

"Роботи фінансують комуністи, жодної копійки з міського бюджету не буде витрачено", - сказав О.БУЛАХ.

У міському комітеті КПУ журналісту УНІАН уточнили, що вже складено проектно-кошторисну документацію ремонтних робіт, хоча їхню вартість не назвали.

"Пам`ятник Леніна у нормальному стані, загрози для нього немає, але з 1967 року (дата встановлення пам`ятника – УНІАН) жодних серйозних ремонтних робіт не проводилося", - сказав ІІ секретар міськкому КПУ Микола СКОРОБАГАТЬКО.

Він також зазначив, що комуністи звернулися до жителів Чернігівщини пожертвувати кошти на ремонт пам`ятника Леніна, а ще допоможе центральний комітет партії, який підтримав ініціативу чернігівських партійців.

"Комуністи республіки теж допоможуть, такі наші основні джерела фінансування", - зауважив М.СКОРОБАГАТЬКО. Він також додав, що на Чернігівщині за останні роки комуністи відремонтували та оновили 13 пам`ятників, пов`язаних з радянським часом.

Водночас, за інформацією місцевого осередку УНП, у містах і селах Чернігівщини на сьогодні налічується майже 100 пам`ятників Леніну, проте тільки 32 з них офіційно вважаються пам’ятками історії та монументального мистецтва й охороняються законом. Переважна більшість статуй вождя зроблена з бетону і гіпсу, 67 з них знято з обліку нерухомих пам’ятників місцевого значення історії і культури Чернігівської області ще рішенням облвиконкому у 1992 році, але вони продовжують стояти у центральних частинах населених пунктів регіону.