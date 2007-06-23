Наша Україна вимагатиме від своїх кандидатів ”підписку про доторканість”

"Наша Україна" зобов"яже всіх кандидатів у народні депутати написати заяви про добровільну відмову від депутатської недоторканності. Про це сьогодні під час прес-конференції в м. Івано-Франківську у ході регіонального туру сказав лідер "Нашої України" В"ячеслав Кириленко. "Жоден з кандидатів не стане депутатом, доки не напише заяву про добровільне складання з себе депутатської недоторканності у випадку обрання його до парламенту", - сказав він. За словами В.Кириленко, усі кандидати також братимуть на себе зобов"язання голосувати за певні законопроекти, а також зміни до Конституції.

В.Кириленко наголосив, що кожен кандидат буде проходити серйозний відбір, а виборчий список обговорюватиметься на політичній раді блоку, суб"єктами якого є 8 партій ("НУ", "Народна самооборона", об"єднання "Українська правиця", Конгрес українських націоналістів, громадське об"єднання ПОРА).

В.Кириленко наголосив, що у ході туру регіонами він отримує велику кількість побажань від громадян України щодо того, хто не повинен бути у виборчому списку. Він пообіцяв оприлюднити ці побажання людей. "Оновлення виборчого списку продовжуватиметься і надалі, тому що так велить час та велять виборці", - наголосив В.Кириленко.

РБК-Україна