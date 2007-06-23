У МВС не знають, коли зустрічати Цушка
Виконуючий обов’язки міністра киває на лікарів
Виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ України Михайло КОРНІЄНКО зазначає, що дату повернення міністра МВС України Василя ЦУШКА можуть знати тільки лікарі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КОРНІЄНКО сказав сьогодні в Києві, відповідаючи на питання журналістів.
«Сказати важко. Він зараз знаходиться на реабілітації, і про цей термін (мається на увазі повернення – УНІАН) знають тільки лікарі», - сказав М.КОРНІЄНКО.
Він також зауважив, що якщо міністр МВС перебуває «в реабілітаційному періоді, значить ідеться про його одужання».
Як повідомляв УНІАН, 26 травня В.ЦУШКА було госпіталізовано з діагнозом “інфаркт міокарду”.
31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКА реанімаційним літаком було доправлено до німецької клініки. 1 червня В.ЦУШКА прооперували.
12 червня Департамент зв’язків із громадськістю МВС України повідомив, що у німецькій клініці інтенсивної терапії завершено комплексне обстеження серцево-судинної системи В.ЦУШКА та лікування основного захворювання за діагнозом "інфаркт міокарду". Продовжується курс реабілітації, розширюються дозовані фізичні навантаження під наглядом спеціалістів.